Vali Coşkun'dan kursiyerlere sertifika

Osmaniye İşkadınları Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Projesi olan “Aşkınızı Çiçekler Açlığınızı Simitler Anlatsın” Projesi kapanış toplantısı Gala Sosyal Tesislerinde yapıldı. Toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, kursiyerler ve aileleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Osmaniye İş Kadınları Derneği Başkanı Feride Demir, projenin dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programı kapsamında olduğunu ifade ederek, “Projemizin amacı, ilimizde yoksul ve yoksulluk riski altındaki bireyler ile maddi durumu kötü olan eğitilebilir engelli bireylerin çiçekçilik, hızlı sıcak servis (kahvaltılık ürünler) ve organizasyon sunum elemanı alanlarında eğitilmesi ile istihdam edilme ve iş sahibi olma kapasitelerinin oluşturulmasıdır." diye konuştu. Projenin Kasım ayında başladığını, 10 ay sürdüğünü ve 50 kursiyerin eğitim aldığını ifade eden Demir, projenin süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. Programda konuşan Payas Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Gökçen Görenli ise projenin çok anlamlı ve ses getiren bir proje olduğunu ifade ederek, projeye Hatay Kadın Girişimcileri adına destek verdiklerini kaydetti. Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal ise yaptığı konuşmada dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Vali Ömer Faruk Coşkun ise şöyle konuştu: "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Osmaniye’mizin bir projesi olan “Aşkınızı Çiçekler, Açlığınızı Simitler Anlatsın“ projesi, belki de bu programın hem slogan olarak, hem de içinde barındırdığı mana bakımından en faydalı, en yararlı proje olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı başta Osmaniye Belediyesi olmak üzere, İş Kadınları Derneğimizi ve Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneğimizi kutluyorum." diye konuştu. Sözlerinin devamında kursiyerlere hitap eden Vali Coşkun, "Genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu olan ve onların istihdam edilebilirliğinin artırılması, olan bu proje kapsamında sizler burada sadece pasta börek yapmasını değil, aynı zamanda, girişimcilik, kişisel gelişim, iş kurma ve geliştirme, kariyer planlama, iş hayatında başarılı olma eğitimlerini de aldınız. Bundan sonra sizlere düşen, aşkını anlatamayanlara çiçeklerle aşkı anlatmak, cesur atılımlarla faydalı projeler geliştirerek sizlerden sonra gelecek olanların yolunu aydınlatmaktır. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. "dedi. Programın son bölümünde Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Osmaniye Kent Konseyi Başkanı Hayrettin Aslan tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.