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Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Bayan Basket Bol Takımı Yeni Sezon İçin Hazırlık Maçları Yapacak

Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Bayan Basket Bol Takımı Başkanı Murat Teke konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: