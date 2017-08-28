Başak Gazetesi
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Bugün 15:56 TSİ- Osmaniye

Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Bayan Basket Bol Takımı Yeni Sezon İçin Hazırlık Maçları Yapacak

Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Bayan Basket Bol Takımı Başkanı Murat Teke konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"TKBL 2017-2018 Sezonu Çalışmalarına Yeniden Süper Lige Çıkma Hedefi İle Başlayan Takımımız 13-15 Eylül Tarihleri Arasında İzmit'te İzmit Bşb. Kulübünün Daveti Üzerine Hazırlık Turnuvasına Katılacaktır. Takımımız Hazırlık Turnuvasından Sonra 25-30 Eylül Tarihleri Arasında Federasyon Kupası Eleme Grubu Maçları İçin Antalya'da Mücadele Edecektir. İzmit'teki Hazırlık Turnuvasında ve Antalya'daki Federasyon Kupası Eleme Maçlarında Takımımıza Başarılar Diliyorum"

Bugün 15:56 TSİ - Osmaniye 45 Okunma

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