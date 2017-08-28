CHP Belen'de değişim rüzgarları

CHP Genel Merkezi kongre takvimini açıkladıktan sonra hazırlıklara başlayan Belen CHPde adaylar açıklanmaya başladı. CHP Belen İlçe Başkanlığında bir önceki dönem ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Necdet YENİKALE Gönülden bağlı olduğum partimin her kademesinde görev aldım.İlçe başkan yardımcılığı görevi dahi olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisinin Belende hak ettiği yere gelmesi için mücadele verdim. Artık bu mücadelemi ilçe başkanı olarak devam ettirmek istiyorum. dedi. Konuşmalarında ülke gündemine de değinen Başkan A. YENİKALE Ülkemizde demokrasinin ve adaletin bekçileri konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi Hatayda delege seçimleri yapma kararı alarak bunu bir kez daha göstermiş oldu. dedi.Bu karar CHP Belen İlçe Teşkilatını daha dinamik ve daha çalışkan bir yapıya kavuşturacaktır. diyerek sözlerini sürdüren YENİKALE Kongre süreci hakkında da bilgi vererek İlçe kongresi için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Parti üyelerimiz ve partimize gönül vermiş yoldaşlarımız da değişiklik istiyor. Onlarda biliyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Belende hak ettiği konumda değil. Bunun için bir araya geldik. Çünkü bir araya gelmek başlangıçtır. Birlikte çalışmak başarıdır. Başarıyı oylarımızı daha yükselterek göstereceğiz. Bunun içinde çok çalışmalıyız ve ayrım yapmadan Belen halkını kucaklamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisini Türkiyenin olduğu gibi Belenin de birleştirici gücü yapmaya kararlıyız. Buradan CHP Belen İlçe Başkanlığı adaylığımı açıklıyor diğer adaylara kongre sürecinde başarılar diliyorum. diyerek sözlerini noktaladı.

Görülüyor ki CHP Hatayİlçe Başkanlıklarında girilen kongre süreçleri çok çekişmeli geçeceğe benziyor.