OOSB Çalışanlarına 'Afet' eğitimi

"Afete Hazır Türkiye" ve "Afete Hazır İşyeri" projeleri çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN), alarm ve ikaz sistemleri, sivil savunma ekiplerinin kurulumu, ilk yardım, düğümler ve bağlar, yaralı taşıma usulleri, sedye bağlama, sedye ile yaralı taşıma usulleri ve Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ile yangın söndürme konuları anlatıldı, ardından uygulamalı bir şekilde gösterildi. AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kamu kurum ve kuruluşları, özel firma ve işyerlerinin afet ve acil durumlara karşı gerekli tedbirleri almalarının önemi aşikârdır. Tedbir alınmadığı takdirde can kayıplarının yaşanması ve maddi zararların oluşması ne yazık ki muhtemeldir. Bundan dolayı, söz konusu yerlerde oluşabilecek kaza ve risk durumlarına karşı başka bir deyişle beklenmeyene karşı çalışanları bilinçlendirme hususunda eğitimlerimiz devam etmektedir. "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında İlimiz genelinde aileleri, okulları, işyerleri ve gençleri olası bir afet ve acil duruma hazır hale getirmek, hedeflerimiz arasında önemli bir yere sahiptir. Bu hedefin getirdiği sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz eğitimle bir işyeri çalışanlarına daha bilinçlendirme çalışması yapmanın mutluluğunu yaşadık." diye konuştu. Müdür Bulut, ayrıca eğitime göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı Yücel Boru ve Profil Endüstrisi Anonim Şirketi çalışanlarına teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE