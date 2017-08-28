Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 16:06 TSİ- Osmaniye

OOSB Çalışanlarına 'Afet' eğitimi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OOSB) bulunan Yücel Boru ve Profil Endüstrisi'nde çalışan işçilere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet eğitimi verildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

"Afete Hazır Türkiye" ve "Afete Hazır İşyeri" projeleri çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN), alarm ve ikaz sistemleri, sivil savunma ekiplerinin kurulumu, ilk yardım, düğümler ve bağlar, yaralı taşıma usulleri, sedye bağlama, sedye ile yaralı taşıma usulleri ve Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ile yangın söndürme konuları anlatıldı, ardından uygulamalı bir şekilde gösterildi. AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kamu kurum ve kuruluşları, özel firma ve işyerlerinin afet ve acil durumlara karşı gerekli tedbirleri almalarının önemi aşikârdır. Tedbir alınmadığı takdirde can kayıplarının yaşanması ve maddi zararların oluşması ne yazık ki muhtemeldir. Bundan dolayı, söz konusu yerlerde oluşabilecek kaza ve risk durumlarına karşı başka bir deyişle beklenmeyene karşı çalışanları bilinçlendirme hususunda eğitimlerimiz devam etmektedir. "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında İlimiz genelinde aileleri, okulları, işyerleri ve gençleri olası bir afet ve acil duruma hazır hale getirmek, hedeflerimiz arasında önemli bir yere sahiptir. Bu hedefin getirdiği sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiğimiz eğitimle bir işyeri çalışanlarına daha bilinçlendirme çalışması yapmanın mutluluğunu yaşadık." diye konuştu. Müdür Bulut, ayrıca eğitime göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı Yücel Boru ve Profil Endüstrisi Anonim Şirketi çalışanlarına teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 16:06 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

.

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

.

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 603
CHP Belen'de değişim rüzgarları mask

CHP Belen'de değişim rüzgarları

OOSB Çalışanlarına 'Afet' eğitimi mask

OOSB Çalışanlarına 'Afet' eğitimi

Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Bayan Basket Bol Takımı Yeni Sezon İçin Hazırlık Maçları Yapacak mask

Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Bayan Basket Bol Takımı Yeni S...

Vali Ömer Faruk Coşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı mask

Vali Ömer Faruk Coşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama M...

Vali Ömer Faruk Coşkun’un Kurban Bayramı Kutlama Mesajı mask

Vali Ömer Faruk Coşkun’un Kurban Bayramı Kutlama Mesajı

Durmuşoğlu Malazgirt Zaferi'nin 946. Yıl Dönümünü Kutladı mask

Durmuşoğlu Malazgirt Zaferi'nin 946. Yıl Dönümünü Kutladı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 603

YÜKLENİYOR