Başak Gazetesi 30 yaşında

Başak Gazetesi Sahibi Bahri Çolpan, gazetenin 30. yayın yılına girmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, gerek basılı yayın olarak ve gerekse internet gazeteciliği olarak, bölgede takdir görmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Çolpan, "Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz, ama karşılığında sadece bir 'hiç' alıyoruz. Basılı yayınımız çok kaliteli olmasına rağmen 30 yıldan bu yana hep kendi fedakarlıklarımızla yayın yaptık. Kimseden bir şey görmedik ve patron hep kendimiz olduk. Yine internet gazetemizi günde en az 10 bin kişi ziyaret ediyor. Aslında basın Osmaniye'nin gelişmesine ve değişmesinde bize göre ilaç gibi lazım olan bir sektördür. Osmaniye'de ne oluyorsa sizler için takip edip anında haberdar ediyoruz. Biz okurlarımıza karşı her zaman sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bundan böyle okurlarımızdan da basına karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.