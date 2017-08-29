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Bugün 15:34 TSİ- Osmaniye

Gökhan Erkmen göz yaşları arasında toprağa verildi

Osmaniye'de uzun yıllar gazetecilik yapan 75 yaşındaki Gökhan Erkmen, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

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Geçtiğimiz gün yayla evinde rahatsızlanan, 39 yıldır aralıksız yayın hayatını sürdüren yerel günlük Hasret Gazetesi'nin sahibi Erkmen, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi teşhisi konulan evli ve 4 çocuk babası Erkmen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Hastane morgundan alınan Gazeteci Erkmen'in cenazesi ilk olarak iki dönem başkanlığını yaptığı Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti binası önüne getirildi. Buradaki törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum Gökhan Erkem'in naaşı öğle namazına müteakip Envar'ul Hamit Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Asri Mezarlıktaki aile kabristanında toprağa verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 15:34 TSİ - Osmaniye 252 Okunma

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