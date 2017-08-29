Başak Gazetesi
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Bugün 15:37 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Osmaniyelilerin Bayramını Kutladı.

Başkan Kara, Bayram Mesajında Vatandaşlarımızın Can Ve Mal Emniyeti İçin Trafik Kurallarına Uymalarını İstedi.

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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Kara, mesajında: “ Tüm Osmaniyeli hemşerilerimin kurban bayramını kutluyorum. Bayramın vatanımıza, milletimize, ülkemize Türk Dünyasına, İslam ve insanlık alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevladan niyaz ediyorum. Bu toprakların vatan olması için 1071’ den bu güne kadar şahadete ermiş olan tüm şehitlerimizi , devlet büyüklerimizi başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ruhları şad olsun diyorum.

Bu bayramda İçişleri Bakanlığı’nca geliştirilen, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin korunması için trafik kurallarını uyulması ve dikkat edilmesi için frene değil kurala riayet et anlamındaki sloganı vatandaşlarımızın hafızalarından çıkarmalarını, yolculuk yapan bütün hemşehrilerimizin ve ülkemiz vatandaşlarının bu slogana riayet etmelerini, frene değil kurala güvenmelerini, kurala uymalarını kendilerinin ve ailelerinin can emniyeti açısından önemli olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum.

Bu vesile ile tekrar tüm Osmaniyeli hemşehrilerimin bu bayramı huzur, mutluluk ve güven içinde geçirmelerini Cenab-ı Allahtan niyaz ediyor, bütün Osmaniyeli hemşehrilerime selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allaha emanet olun muhterem hemşehrilerim.” Dedi.

Bugün 15:37 TSİ - Osmaniye 26 Okunma

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