Düziçi'nde Şehit polis için mevlit okutuldu

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde geçtiğimiz yıl 26 ağustos'ta, PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Burak Mart için, sene-i devriyesinde mevlidi şerif okunduOsmaniye'nin Düziçi İlçesi Ellek Beldesi'ndeki mevlitten önce, İlçe Kaymakamı Mustafa Koç ve eşi, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök, Şehit Polis Memuru Osman Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundular. Şehidin annesi Zeynep ve babası İsmet Budak taziyeleri kabul etti, okunan Kuran’ı Kerim'in arkasından Şehitler için dualar edildi. Daha sonra ise Ellek Beldesine geçildi.Şehit Polis Memuru Burak Mart için Ellek Beldesi Çiraz Mahallesindeki baba ocağında Mevlidi Şerif okundu. İkindi namazından sonra başlayan mevlit programı, misafirlere yemek ikramı, arkasından yemek duası ile sona erdi. Şehidin Babası Erkan Mart misafirleri tek tek uğurladı.Programa; Osmaniye Valisi Ömer Faruk Ccoşkun, Kaymakam Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Ellek Belde Belediye Başkanı Recep Soy, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Esen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök, şehit yakınları, diğer şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.