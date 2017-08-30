30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı

Kutlama programı sabah saat 08.10'da Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde başladı. Burada, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunurken şanlı bayrağımız göndere çekildi. Daha sonra ise Vali Ömer Faruk Coşkun Şeref Defteri’ni imzaladı. Coşkun şunları kaydetti: "Türk milletinin kaderini değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan süreçteki en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi’nin 95. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Milletler tarihlerinden güç alarak, geçmişlerinden gelen birikimlerinin üzerine geleceklerini inşa ederler. Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki ecdadımız uğrunda büyük bedeller ödeyerek, bizlere her safhası parlak zaferlerle dolu şanlı bir tarih armağan etmiştir. Bu zaferlerin en önemlilerinden biri de 30 Ağustos Zaferi'dir. Bu öyle büyük bir zaferdir ki; asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışıdır. Birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Bağımsız ve müstakil olarak sonsuza kadar bir arada yaşama irademizin en önemli kilometre taşıdır. Millet-ordu bütünleşmesinin göz kamaştıran sonucudur. Mehmetçiğin cesaret ve kahramanlık destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutluyorum."Vali Ömer Faruk Coşkun, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Tören ise Vali Coşkun, Osmaniye Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte tören geçişine katılanların ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Şanlı Bayrağımızın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yarbay Tarık Şentuna yaptı. Devamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustosmesajı okundu. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterisi sonrasında kutlama programı, tören geçişi ile sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE