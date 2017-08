5 yılda 113 Bin kişiye ücretsiz kanser taraması

Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, 2011-2016 yılları arasında, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz olarak yaklaşık 113 bin kişiye kanser taraması gerçekleştirildi. Halk Salığı İl Müdürü Dr. Hayri Sarı, kanser hastalığının, dünyada ve Türkiye'de kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada görülen ölüm sebebi olmakla birlikte, erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

SERVİKS KANSERİ TARAMALARI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Osmaniye'de kanser bilinci ve farkındalığın arttırılması amacıyla kalabalık yerlerde stant açıp broşür dağıtımıyla birlikte, Halk Eğitim Merkezleri, Kur'an Kursları gibi yerlerde de kanser ve erken teşhisin önemi ile ilgili eğitimler yapıldığını belirten Müdür Sarı, Osmaniye merkez, ilçeler, köyler, yaylalar olmak üzere her yere ulaşarak ASM'ler aracılığı ile Meme Kanseri taraması için belirli yaş aralığındaki bayanlara Mamografi Randevusu vererek, araçlarla KETEM'e getirilip kısa bir süre içerisinde kanser taramalarının yapıldığını söyledi. Dr. Hayri Sarı, Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün, bu kapsamda verdiği hizmetten dolayı Türkiye genelinde üçüncülük ödülü aldığını ifade etti.

KANSER'DE ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken Dr Hayri Sarı, "Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de taranmasını tavsiye ettiği rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve bağırsak kanserine yönelik tarama programları yürütülüyor. Kadınlarda 30, erkeklerde ise 50 yaşında başlayan Kanser tarama programları kapsamında 30-65 yaş arası her kadının 5 yılda bir rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası her kadının 2 yılda bir meme kanseri, 50-70 arası her kadın ve erkeğin ise 2 yılda bir bakırsak kanseri taramalarını yaptırmaları gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı kanser taraması için KETEM ve ASM'lere bekliyoruz.Unutmayın, erken tanı hayat kurtarır." dedi.