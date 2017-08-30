Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
Dün 17:13 TSİ- Osmaniye

30 Ağustos Zafer Bayramı için kano safari yaptıla

30 Ağustos Zafer Bayramı için Cevdetiye Beldesi'nden başlayıp Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy Köyü piknik alanına kadar olan 15 kilometrelik güzergahta kano safari etkinliği yaptı.

Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Cevdetiye Beldesi'nden başlayıp Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy Köyü piknik alanına kadar olan 15 kilometrelik güzergahta kano safari etkinliği yaptı. Türk Bayrağı baskılı tişörtler giyen 26 katılımcı, 13 kano ile yarım saat süren etkinlik sonunda "30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun" yazılı pankartı açtı. Dernek Başkanı Murtaza Çil, 2008 yılında kurulduklarını belirterek mevsimlere göre bir çok doğa aktivitesi düzenlemekte olduklarını söyledi. 6 yıldır kano safari etkinliklerini aktif olarak yaptıklarını söyleyen Başkan Çil, bir çok gencin malzeme eksikliğinden dolayı bu tür programlara katılamadığını, bundan dolayı bölgede ki iş adamlarında malzeme desteği beklediklerini söyledi. Murtaza Çil, gençlerin zamanını sporla meşgul ederek, kotu alışkanlıklardan uzak tutan doğa sporlarına destek olunmasını istedi. Çil, "Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır. Allah bize Kurtuluş savaşları yaşatmasın. Bu etkinliğimizi Kurtuluş savaşında canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize armağan ediyoruz." dedi. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:13 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

.

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

.

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 602
Gökhan Erkmen göz yaşları arasında toprağa verildi mask

Gökhan Erkmen göz yaşları arasında toprağa verildi

Düziçi'nde Şehit polis için mevlit okutuldu mask

Düziçi'nde Şehit polis için mevlit okutuldu

Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Bayan Basket Bol Takımı Yeni Sezon İçin Hazırlık Maçları Yapacak mask

Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Bayan Basket Bol Takımı Yeni S...

Başak Gazetesi 30 yaşında mask

Başak Gazetesi 30 yaşında

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı mask

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Osmaniyelilerin Bayramını Kutladı. mask

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Osmaniyelilerin Bayramı...

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 602

YÜKLENİYOR