30 Ağustos Zafer Bayramı için kano safari yaptıla

Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Cevdetiye Beldesi'nden başlayıp Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy Köyü piknik alanına kadar olan 15 kilometrelik güzergahta kano safari etkinliği yaptı. Türk Bayrağı baskılı tişörtler giyen 26 katılımcı, 13 kano ile yarım saat süren etkinlik sonunda "30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun" yazılı pankartı açtı. Dernek Başkanı Murtaza Çil, 2008 yılında kurulduklarını belirterek mevsimlere göre bir çok doğa aktivitesi düzenlemekte olduklarını söyledi. 6 yıldır kano safari etkinliklerini aktif olarak yaptıklarını söyleyen Başkan Çil, bir çok gencin malzeme eksikliğinden dolayı bu tür programlara katılamadığını, bundan dolayı bölgede ki iş adamlarında malzeme desteği beklediklerini söyledi. Murtaza Çil, gençlerin zamanını sporla meşgul ederek, kotu alışkanlıklardan uzak tutan doğa sporlarına destek olunmasını istedi. Çil, "Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır. Allah bize Kurtuluş savaşları yaşatmasın. Bu etkinliğimizi Kurtuluş savaşında canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize armağan ediyoruz." dedi. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE