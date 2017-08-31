Başak Gazetesi
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Bugün 15:12 TSİ- Osmaniye

Su analizleri Osmaniye'de 2 günde yapılabilicek

Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, Toplum Sağlığı Merkezlerince alınan suların iki günde analiz edilerek sağlığa uygunluğunun belirlendiğini söyledi.

Su analizleri hakkında açıklama yapan MüdürHalk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı laboratuarlarda 28 temmuz 1998 tarihinden itibaren klinik ve klinik dışı analiz hizmeti verildiğini belirtti. Sarı, şöyle devam etti:"Klinik laboratuvarımızda; il merkezi ve ilçelerde bulunan 64 Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan 177 aile hekimine hastalık teşhisi, portör analizleri, evlilik öncesi tarama, genel sağlık taraması için başvuran vatandaşlarımızın kan, idrar, dışkı ve kültür gibi numuneleri laboratuvarımıza ulaştırılarak aile hekimi tarafından istenen testler çalışılıp sonuçlandırılmaktadır. Klinik laboratuvarımızda Hematoloji, Biyokimya, Hormon, Talasemi, Mikrobiyoloji, Verem Savaş ve Sıtma Savaş birimlerinde çalışılan 68 test ile hizmet verilmektedir. Klinik laboratuvarımızda testler gün boyu çalışarak ertesi güne sonuçlar verilmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 15:12 TSİ - Osmaniye 77 Okunma

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