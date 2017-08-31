Çağlar Başkan yaptığı açıklamada,” Beni Genel Merkezimize sadakatsiz göstermeye çalışan sadakatsizlere karşı partimizin de Genel Merkezimizin her zaman emrinde olduğumu en iyi şekilde göstereceğim”dedi.
Bugün 15:16 TSİ- Osmaniye
Çağlar Balcılar MHP Osmaniye İl Başkan Adayı
MHP Önceki Dönem Kadirli İlçe Başkanlığını yapan Kemal Çağlar Balcılar, Osmaniye MHP İl Başkanlığına adaylığını olduğunu açıkladı.
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