Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
Bugün 15:16 TSİ- Osmaniye

Çağlar Balcılar MHP Osmaniye İl Başkan Adayı

MHP Önceki Dönem Kadirli İlçe Başkanlığını yapan Kemal Çağlar Balcılar, Osmaniye MHP İl Başkanlığına adaylığını olduğunu açıkladı.

Çağlar Başkan yaptığı açıklamada,” Beni Genel Merkezimize sadakatsiz göstermeye çalışan sadakatsizlere karşı partimizin de Genel Merkezimizin her zaman emrinde olduğumu en iyi şekilde göstereceğim”dedi.

Bugün 15:16 TSİ - Osmaniye 159 Okunma

.

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

.

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 602
Osmaniye- Bahçe Otobanda kaza:1 ölü, 6 yaralı mask

Osmaniye- Bahçe Otobanda kaza:1 ölü, 6 yaralı

Gökhan Erkmen göz yaşları arasında toprağa verildi mask

Gökhan Erkmen göz yaşları arasında toprağa verildi

Düziçi'nde Şehit polis için mevlit okutuldu mask

Düziçi'nde Şehit polis için mevlit okutuldu

Çağlar Balcılar MHP Osmaniye İl Başkan Adayı mask

Çağlar Balcılar MHP Osmaniye İl Başkan Adayı

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı mask

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı

Su analizleri Osmaniye'de 2 günde yapılabilicek mask

Su analizleri Osmaniye'de 2 günde yapılabilicek

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 602

YÜKLENİYOR