Osmaniye- Bahçe Otobanda kaza:1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye- Bahçe otoban yolunda otobüs, tır ve taksinin yaptığı zincirleme kaza neticesinde Cumali Şahin(45) isim şahıs yaşamını yitirirke, 6 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Muhabirlerimiz olay bölgesinde Gelişmeleri aktaracağız...