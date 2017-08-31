Osmaniye- Bahçe Otobanda kaza:1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye- Bahçe otoban yolunda otobüs, tır ve taksinin yaptığı zincirleme kaza neticesinde Cumali Şahin(45) isim şahıs yaşamını yitirirke, 6 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Muhabirlerimiz olay bölgesinde Gelişmeleri aktaracağız...
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Yorumlar(1)
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Atalay Kurdas - Osmaniye Bahçe arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle yollar aniden tek şerite düşüyor.Sürücüler zorlanıyor.
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