Başak Gazetesi
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Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, Kurban Bayramı öncesinde şehitlikleri ziyaret ederek, mezarlarına karanfil bıraktı.

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Belediye Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretine Vali Coşkun'un yanı sıra Ak Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, MHP Milletvekili Doç Dr. Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan Vali Coşkun, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 19:43 TSİ - Osmaniye

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