Başkan Kara'yı kızdıkları kadarda seviyorlar

Başkan Kara, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ile birlikte Mezarlıklar Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek işçilerle bayramlaştı. Daha sonra Temizlik personellerini ziyaret eden Başkan Kara, işçilerle bir süre sohbet etti. Son olarak İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Kara, itfaiye personelleri ile sohbet ederek bayramlaştı. MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu ve İl Yönetimi, MHP Merkez İlçe Başkanı Ali Turgay Akıncı ve İlçe Yönetiminin de katıldığı bayramlaşma töreninde Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm personellere işlerinde kolaylıklar dileyerek, “Günün her saati görevinizin başında fedakarca çalıştığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN KARA, KURBAN PAZARINI GEZDİ

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Fakıuşağı, Dereobası mevkiinde bulunan kurbanlık hayvan pazarını MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu ve İl Yönetimi, MHP Merkez İlçe Başkanı Ali Turgay Akıncı ve İlçe Yönetimi ile birlikte gezdi. Kurbanlık satan esnaflarla ve kurbanlık satın alan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kara, kurbanlık hayvan Pazar satış yerinde vatandaşların beklentilerini daha iyi karşılamak adına vatandaşlar ve esnaflarla istişarede bulundu.

Duygu ve düşüncelerini aktaran Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Belediyemiz tarafından her kurban bayramı öncesinde vatandaşlarımızın kurbanlıklarını alacağı yer olarak belirlediğimiz geçici olarak kurulan hayvan pazarındayız. Alışveriş yapan vatandaşlarımızı ve satış yapan esnaflarımızı ziyaret ettik. Hem bayramlarını kutladık hem de bu alanla ilgili bizlerden beklentilerini de öğrenmiş olduk. Vatandaşlarımızla hasret giderdik kucaklaştık. Bu vesileyle muhterem Osmaniyeli hemşerilerimin mübarek kurban bayramını şahsım ve teşkilat başkanlarım adına Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.” Dedi.

BAŞKAN KARA, ÇARŞI ESNAFI VE VATANDAŞLA BAYRAMLAŞTI

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, kurban bayramı arife gününde vatandaşların ve esnafın bayramını kutladı. MHP İl Başkanı Fahri Kuyulu ve İl Yönetimi, MHP Merkez İlçe Başkanı Ali Turgay Akıncı ve İlçe Yönetimi ile birlikte vatandaşların ve esnafların bayramını kutlayan Başkan Kara, gezi esnasında vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklara bayram şekeri ikram etti..