Başak Gazetesi
21° OSMANİYE
Dün 23:08 TSİ- Osmaniye

Bir torba içerisinde bulunan 7 yavru köpeği süt anne besleyecek

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde, bir evin kapısına torba içerisinde bırakılan ve yaklaşık bir haftalık oldukları tahmin edilen 7 yavru köpek, Adana’da bulunan süt anne tarafından beslenecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

İlçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesinde oturan Kadir Şahin, evlerinin arka kapısından köpek sesi duyunca kontrol etti. Bir torba içerisinde 7 yavru köpeği gören Şahin, telaşla aldığı yavruları eve getirerek biberon ve süt alıp beslemeye başladı. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) yetkililerine ulaşan Şahin, yavrular için süt anne bulunmasını istedi. Osmaniye Doğa, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde süt anne köpek olmadığı için Adana ile irtibata geçti. Burada anne köpek bulununca yavru köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince bulunduğu yerden alınarak araçla Adana’ya götürüldü. Dernek Başkanı Bünyamin Akın, duyarlı davranışından dolayı hayvan sever Kadir Şahin’e ve desteklerinden dolayı Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Orman Mühendisi Fatih Güvercin ile Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 23:08 TSİ - Osmaniye 14 Okunma

.

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

.

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 602
Osmaniye- Bahçe Otobanda kaza:1 ölü, 6 yaralı mask

Osmaniye- Bahçe Otobanda kaza:1 ölü, 6 yaralı

Çağlar Balcılar MHP Osmaniye İl Başkan Adayı mask

Çağlar Balcılar MHP Osmaniye İl Başkan Adayı

Su analizleri Osmaniye'de 2 günde yapılabilicek mask

Su analizleri Osmaniye'de 2 günde yapılabilicek

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı mask

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerle Kutlandı

5 yılda 113 Bin kişiye ücretsiz kanser taraması mask

5 yılda 113 Bin kişiye ücretsiz kanser taraması

Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti mask

Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 602

YÜKLENİYOR