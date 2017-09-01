Bir torba içerisinde bulunan 7 yavru köpeği süt anne besleyecek

İlçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesinde oturan Kadir Şahin, evlerinin arka kapısından köpek sesi duyunca kontrol etti. Bir torba içerisinde 7 yavru köpeği gören Şahin, telaşla aldığı yavruları eve getirerek biberon ve süt alıp beslemeye başladı. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) yetkililerine ulaşan Şahin, yavrular için süt anne bulunmasını istedi. Osmaniye Doğa, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, Osmaniye Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde süt anne köpek olmadığı için Adana ile irtibata geçti. Burada anne köpek bulununca yavru köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince bulunduğu yerden alınarak araçla Adana’ya götürüldü. Dernek Başkanı Bünyamin Akın, duyarlı davranışından dolayı hayvan sever Kadir Şahin’e ve desteklerinden dolayı Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Orman Mühendisi Fatih Güvercin ile Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE