Başak Gazetesi
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Dün 23:11 TSİ- Osmaniye

Şehit ailelerine Bayram ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları Kurban Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ettiler.

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Ziyarette Vali Coşkun'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri de bulundu.Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler ilk olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin anne ve babasını, Şehit Polis Memuru Recep Önder'in eşi ve çocuklarını, Şehit Piyade Onbaşı Murat Karaman'ın anne ve babasını, Şehit Polis Memuru Ahmet Tıraş'ın eşi ve çocuklarını, son olarak da Şehit Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin eşi ve çocuklarını ziyaret ettiler.

Ziyaretler sırasında Fatih Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş Kuran-ı Kerim okudu. Ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti.

Tüm Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerini ilettiler. Şehit ailelerinin bayramlarını da kutlayan Vali Coşkun, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aileleri bizlere birer emanettirler. Her zaman onların yanlarında olacağız" diye konuştu.

Dün 23:11 TSİ - Osmaniye 15 Okunma

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