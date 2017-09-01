Osmaniye protokolü Suriyeli misafirlerle bayramlaştı

Halide Edip Adıvar Kütüphanesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Vali Coşkun’un yanı sıra Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cevdetiye Belediye Başkanı İbrahim Gök, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal burada yaptığı konuşmada Tesiste kalan Suriyeli misafirlerin Kurban Bayramlarını kutlayarak; bayramın kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diledi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise şöyle dedi: "Ruhunda barış, mayasında kardeşlik ve dayanışma olan, tarih boyunca her zaman, acı ve ıstırap çeken mazlumların yanında yer almış bir milletin evlatları olarak gönül limanımıza sığınmış siz değerli konuklarımızın Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Bu bayramın başta Suriye'de olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin akan kanlarının dinmesine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.” Vali Coşkun, ziyaretinin devamında Suriyeli misafirlerle bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Tesiste kalan Suriyeli misafirler, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensuplarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, bayramlarını kutladılar.