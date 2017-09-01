Başak Gazetesi
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Dün 23:15 TSİ- Osmaniye

Osmaniye’de protokol halkla bayramlaştı

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleriyle birlikte vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Dr. Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, bayramların, toplumsal hoşgörü ve dayanışmanın güçlendiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, merhametin ve affetme duygularının had safhada hissedildiği, yetimlerin, öksüzlerin, gariplerin, güçsüzlerin, darda kalmışların güldüğü, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin sıklaştığı, millet bağının sağlamlaşıp, insanların birbirleriyle kenetlendiği günler olduğunu kaydetti.

Dostlukların hatırlanması, dargınlıkların giderilmesi, geleneklerin yaşatılması için bayramların büyük bir fırsat olduğunu belirten Vali Coşkun, “Kurban Bayramının başta bütün insanlığa, İslam âlemine, ülkemize ve Osmaniye’mize hayırlar getirmesini niyaz ediyor, tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum." Dedi.

Programın ardından protokol temsilcileri, jandarma, polis evi ve huzurevindeki bayramlaşma programlarına katıldılar.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 23:15 TSİ - Osmaniye 17 Okunma

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