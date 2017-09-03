Osmaniye Şanlıurfalilar Derneği'nde muhteşem bayramlaşma töreni

Osmaniye Şanlıurfalilar Derneği'nde düzenlenen bayramlaşma programı muhteşem oldu. Osmaniye Şanlıurfalilar Derneği Başkanı Nusret Esen ve yönetim kurulu üyelerinin hazırladığı bayramlaşma programına Ak Parti Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Sayın Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ve İl Başkanı Fahri Kuyulu, yine Kadirli'nin önde gelen isimlerinden Celal Özdoğan'da ve kalabalık bir üye topluluğu katıldı.

Osmaniye Şanlıurfalilar Derneği Başkanı Nusret Esen ise, gazetemize yaptığı açıklamada, her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma proğramına bu yıl katılan, milletvekilleri dahil herkese teşekkür ettiğini söyledi.