Gazetecilerden Kale koldaki askerlere bayram ziyareti

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kurban Bayramı nedeniyle Amanos Dağları eteklerindeki tek Kalekol olan Kalecik Şehit Ali Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutladılar.Hasanbeyli ilçesi sınırlarında yer alan Amanos dağlarının yaklaşık 800 metre rakımlı bölgesinde, çevreye hakim tepede yer alan Kalekol’u ziyaret eden OGC yönetimi, Kalekolda görevli askerlerin bayramını kutladı. Gazeteciler ayrıca Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin göreve gidişine de şahit oldu. Gelen bir ihbar üzerine hazırlık yapan JÖH timinde ki rütbeli askerlerin de bayramını kutlayan gazeteciler, onları göreve uğurladı.Daha sonra kalekolda kalan askerlerin tek tek bayramını kutlayan OGC Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, askerlere kolonya ve çikolata ikramından sonra hediye paketi takdim ettiler. Kalekol komutanının askerlerin bayramını kutlamasının ardından konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı, "Sizler uzak illerden buraya gelip, vatanımızı korumak, şanlı bayrağımızı burada dalgalandırmak için görev yapıyorsunuz. Ülkemizin en çok şehit veren ili olan Osmaniye’de görev yaptığınız için bizler de sizlere minnettarlığımızı ifade etmek istedik ve bayramınızı kutlamaya geldik. Osmaniye olarak sizlere minnettarız. Allah yar ve yardımcınız, Kurban Bayramınız mübarek olsun." dedi.Bayramlaşmanın ardından Kurbanlık koyuntekbirler eşliğinde kesildi. Daha sonra kalekolun bahçesinde düzenlenen eğlence programında Osmaniyeli yerel sanatçı İbrahim Karacülle (Ozan Maranlı) ilk olarak kahramanlık türküleri söyledi. İlerleyen dakikalarda Ozan Maranlı’nın sazı ve türküleri eşliğinde OGC yönetimi ve askerler oynayarak eğlendiler. Bu arada bazı askerler şiir okudu ve türkü söyledi. Tatlı ikramı sonrasında askerlerle çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi. Kalekol komutanı ve askerler böyle anlamlı bir günde gelerek bayramlarını kutlayan OGC yönetimine teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE