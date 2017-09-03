İlahiyatçı - Eğitimci Emin Cansız Vefat Etti

Osmaniye’nin tanınan ve sevilen ilim adamlarından ve kanaat önderlerinden eski Osmaniye İmam-Hatip Lisesi Müdürü Emin Cansız yakalandığı siroz hastalığının tedavisi için gittiği Mersin Şehir Hastanesinde, Kurban Bayramının birinci günü vefat etti.

Hayatını ilme ve tebliğ, irşat çalışmalarına adayan Cansız’ın cenazesi gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine başta Erzin ve Osmaniye’den olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Erzin Merkez Camiinden kılınan öğle namazını müteakip Erzin Kara Mustafalı Mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedildi.

İHL’DE MÜDÜRLÜK

1944’te Erzin’de dünyaya gelen merhum Emin Cansız, Erzin 8 Ocak İlkokulu, Dörtyol Ortaokulu ve Adana Erkek Lisesi’nden sonra Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1966’da Sinop Kız İlköğretim Okulunda Din Dersi Öğretmeni olarak başladığı mesleki görevine, Sivas İHL Meslek Dersleri Öğretmeni olarak devam eden merhum Emin Cansız Asteğmen olarak askerlik görevini ifa etti. Askerlikten sonra Çorum İHL Meslek Dersi öğretmeni olarak görevine devam eden merhum Cansız, 1984-1986 yılları arasında geride birçok hatıra ve iz bıraktığı, Osmaniye İmam Hatip Okulu Müdürlüğü görevini yaptı.

SOHBET EHLİ İDİ

Emekli olduktan sonra Osmaniye’de kürsülerden vaaz ve nasihatlerle halkı irşat için gayret gösteren merhum Emin Cansız, Osmaniye’de ORT televizyonunda, Gönül Sohbetleri adlı programda ekranlardan, Radyo İhsan’da ise İlahi Mesajlar adlı programda mikrofonlardan yıllarca dini ve ilmi sohbetlerde bulunarak insanları hakka ve hakikate yönlendirmek için çaba gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları ve esnafla samimi bir iletişim kuran merhum Cansız halkın acı ve tatlı günlerinde, düğün ve cenaze törenlerinde yaptığı sohbetlerle insanlarla bütünleşmeyi başarmıştı. 73 yaşında ve üç çocuk babası olan Cansız, geçmiş yıllarda gittiği hacca bu yıl tekrar gitmek için niyetlenmiş, kur’a da çıkmasına ve pasaportu hazırlanmasına rağmen hastalığı sebebiyle gidememişti. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır diliyoruz.