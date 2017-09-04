CHP Hatay’da kongre süreci devam ediyor.

CHP Belen İlçe Başkanlığına iki aday olduğu biliniyor. Önceki kongre dönemlerine tek liste ile giren CHP Belen ilçe Başkanlığı 2017 yılı kongre dönemine iki liste ile girecek. Adayların ise Mevcut ilçe başkanı olan Fevzi YÜKSEL ve geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan Necdet YENİKALE olduğu kesinleşti. Kongre süreci ile ilgili bilgi veren YENIKALE uzun bir aradan sonra kongreye iki liste halinde gidilmesi parti içi demokrasi açısından çok önemli. Partimizin üyesi olan olmayan Belenli vatandaşlarımız da bu durumdan ve adaylığımdan oldukça memnun. dedi. Bir oyun bile ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan YENIKALE Bir oy deyip geçemeyiz. Bizim için bir oy bile çok önemli. Demokrasiye ve sandığa sahip çıkmak adına tüm parti üyelerini delege seçimlerinde oy kullanmaya davet ediyorum. diyerek sözlerini sürdürdü. Başkan adaylığını net bir dille ifade eden YENIKALE biz sözümüzün arkasındayız. Demokrasi yolunda birlikte yürüdüğümüz insanların kaygılarına son vermek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. CHP Belen İlçe Başkanı A. olarak çıktığım bu yolda asla geri adım atmayacağım. dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ilçe başkanlıkları 5 Eylül 2017 tarihine kadar muhtarlık bölgesi delegeleri ve parti ön seçmen seçimlerinin yapılacağı yer saat ve görevlileri içeren listeyi ilçe binasında askıya çıkaracak.