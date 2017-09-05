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Şanal sülalesinin büyük buluşması

Doğru Yol Partisi döneminde Devlet Bakanlılığı yapan hemşehrimiz Ahmet Şanal; geleneksel hale getiriler aile buluşmasında Sıla-İ Rahim Ve Birliğin Önemini Vurguladı

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Eski Bakan, ŞANAL AİLESİNİN Geleneksel Bayramlaşma Töreninde konuştu. Şanal ailesinin her yıl Osmaniye'mizin Toprakkale ilçesinde gerçekleştirdiği Geleneksel Şanal Ailesi Bayramlaşma Merasimi bu yılda coşkulu geçti. Merasimde konuşma yapan Devlet Eski Bakanı Ahmet ŞANAL;" Ailenin öneminden bahisle Şanal Ailesinin bütünlüğünü bozmadığını ve bu birlikten duyduğu memnuniyeti belirtti. ŞANAL, Sıla-i Rahim'in önemini vurgulayarak akrabaların birbirlerine destek olup sevgi ve saygılarını korumalarını ifade etti. Toplum hayatının sağlıklı olabilmesi için aile bağlılığının çok önemli olduğunu vurguladı. Bu birlik ve beraberliğimizi koruyalım "dedi.

Bugün 14:35 TSİ - Osmaniye 611 Okunma

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Yorumlar

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Saffet - Helal olsun darısı diğer ailelere

Yanıtla . 0Begen 05 Eylül 18:47

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