Şanal sülalesinin büyük buluşması

Eski Bakan, ŞANAL AİLESİNİN Geleneksel Bayramlaşma Töreninde konuştu. Şanal ailesinin her yıl Osmaniye'mizin Toprakkale ilçesinde gerçekleştirdiği Geleneksel Şanal Ailesi Bayramlaşma Merasimi bu yılda coşkulu geçti. Merasimde konuşma yapan Devlet Eski Bakanı Ahmet ŞANAL;" Ailenin öneminden bahisle Şanal Ailesinin bütünlüğünü bozmadığını ve bu birlikten duyduğu memnuniyeti belirtti. ŞANAL, Sıla-i Rahim'in önemini vurgulayarak akrabaların birbirlerine destek olup sevgi ve saygılarını korumalarını ifade etti. Toplum hayatının sağlıklı olabilmesi için aile bağlılığının çok önemli olduğunu vurguladı. Bu birlik ve beraberliğimizi koruyalım "dedi.