Yaralı yaban kuşları için bayram mesaisi

Düziçi İlçesine bağlı Bostanlar Köyü'nde, bir hayvan sever tarafından fark edilen ve sol kanat altından ateşli silah yaralanması olan Peçeli Baykuş ve aynı gün içerisinde Merkeze bağlı Cebel Yayları Haraz mevkiinde bitkin vaziyette görülen Alaca Baykuş, haber verilmesi üzerine olay bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince alınarak, tedavi için Şube Müdürlüğü'ndeki Yaban HayatıRehabilitasyonMerkezi'ne getirildi. Yaban kuşlarına OsmaniyeDoğaYabanHayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBESİNE TEŞEKKÜR

Bayram tatilinde bile yaban kuşlarının tedavileri için seferber olunduğunu ve yaralı kuşların bulundukları yerlerden alınması için OrmanveSu İşleri İl Şube Müdürü OrmanMühendisiFatih Güvercin tarafından kısa sürede araç görevlendirmesi yapıldığını belirten Akın, "Taş gibi bir kuruluş olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

TEDAVİLERİNDEN SONRA DOĞAYA BIRAKILACAKLAR

Bünyamin Akın, yaralı yaban hayvanlarından Peçeli Baykuş'ta muhtemel bir ateşli silah yaralanması olduğunu belirterek, "Bu kuşlarımızın tedavisi yapılacaktır ve eğer doğada yaşama kabiliyeti olursa tekrardan alındığı ortama geri bırakılacaktır. Cebel yaylasından gelen Alaca baykuşta ise genel bir enfeksiyon vardır. Bu gıda türü bir zehirlenme olabilir. Bununla ilgili teşhis ve tedavimiz devam ediyor. Her iki yaban kuşta doğada yaşamını sürdürecek duruma gelemez ise hayvanat bahçesine teslim edilecektir." diye konuştu. AVCILARI UYARDI!DoğaYabanHayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin av sezonun açılması nedeni ile avcılara uyarılarda bulunarak şöyle dedi: "Lütfen av hayvanı olmayan hayvanlara ateş etmeyelim. Bu hayvanlar gıda olarak tüketilmez, tüketilemez, lütfen bu tür yaban hayvanlarına ateş etmeyelim."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE