Başak Gazetesi
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Bugün 15:45 TSİ- Osmaniye

Kadirli Demirspor'u ortada bırakmayın

Bu sezon BAL Liginde Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'ni temsil edecek olan Kadirli Demirspor'un ortada bırakılması üzüntü yarattı.

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Belki şu an kimse farkında değil ama, Kadirli Demirspor, bir çok vilayetin takımının bulunduğu Bölgesel Amatör Liginde ilimizi temsil edecek.

Kadirli gibi bir çok vilayetten büyük olan bir kentin takımının sahipsiz bırakılması ayıpların en büyüğüdür. Kadirli işi sağlam adam sayısı az değil. Neden takımlarını yalnız bırakırlar anlamak mümkün değil? Bir kentin reklamını yapacak en güzel şey spordur. O halda lütfen kentinizin takımını sahipsiz bırakmayın.

Bugün 15:45 TSİ - Osmaniye 51 Okunma

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