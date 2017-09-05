Başak Gazetesi
20° OSMANİYE
Bugün 16:35 TSİ- Osmaniye

Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe yardım eli

Kadirli'de, otomobil çarpması sonrası yaralanan köpeğe sahip çıkılarak tedavisinin yapılması sağlandı.

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu köpek yaralandı. Ön iki ayağında kırıklar olan köpeğin yardımına ilk önce vatandaşlar yetişti.

Belediye Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı köpek, tedavisinin yapılması için Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın talimatıyla Adana Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği'ne (KİHAYKO) gönderildi.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, yaralı köpeğin tedavisinin devamı için destek veren Kihayko Genel Başkanı Metin Yıldırım'a teşekkür ederek, her canlı gibi sokak hayvanlarına sahip çıkılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bugün 16:35 TSİ - Osmaniye 11 Okunma

.

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

.

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 598
Şanal sülalesinin büyük buluşması mask

Şanal sülalesinin büyük buluşması

İlahiyatçı - Eğitimci Emin Cansız Vefat Etti mask

İlahiyatçı - Eğitimci Emin Cansız Vefat Etti

Osmaniye Şanlıurfalilar Derneği'nde muhteşem bayramlaşma töreni mask

Osmaniye Şanlıurfalilar Derneği'nde muhteşem bayramlaşma tör...

Gazetecilerden Kale koldaki askerlere bayram ziyareti mask

Gazetecilerden Kale koldaki askerlere bayram ziyareti

Kadirli Demirspor'u ortada bırakmayın mask

Kadirli Demirspor'u ortada bırakmayın

CHP Hatay’da kongre süreci devam ediyor. mask

CHP Hatay’da kongre süreci devam ediyor.

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 598

YÜKLENİYOR