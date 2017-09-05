Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe yardım eli

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu köpek yaralandı. Ön iki ayağında kırıklar olan köpeğin yardımına ilk önce vatandaşlar yetişti.

Belediye Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı köpek, tedavisinin yapılması için Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın talimatıyla Adana Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği'ne (KİHAYKO) gönderildi.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, yaralı köpeğin tedavisinin devamı için destek veren Kihayko Genel Başkanı Metin Yıldırım'a teşekkür ederek, her canlı gibi sokak hayvanlarına sahip çıkılmasının önemli olduğunu kaydetti.