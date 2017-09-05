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Osmaniye Belediyesi Yaz Spor Okulları Sona Erdi

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında yaz spor okullarının bu yıl 9’uncusunu yaptı.

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‘Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin” sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okullarına çocukların ve ailelerin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. Yaklaşık 2 ay süren Osmaniye Belediyesi Ücretsiz 9’uncu Yaz Spor Okullarına bu yıl 2 bin civarında öğrenci katıldı.

Osmaniye Belediyesi’nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan 7 – 14 yaş arası çocuklarımıza yönelik Yaz Spor Okulları basketbol, futbol, voleybol, su kanosu, okçuluk, tırmanma, dart, izcilik, bocce, çim hokeyi, badminton ve satranç branşlarında eğitim verdi.

Osmaniye şehir merkezinde 22 servis noktasından 32 servis aracı ile ulaşımı belediye tarafından sağlanan, haftada 3 gün futbol 2 gün diğer branşlarda eğitim gören öğrenciler eğlenceli bir yaz geçirdi.

Yaz spor okulları ile ilgili Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz yaz spor okullarına katılım sağlayan değerli gençlerimize ve saygıdeğer ailelerine çok teşekkür ediyor sevgili gençlerimize hayat boyu başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Bugün 16:40 TSİ - Osmaniye 12 Okunma

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