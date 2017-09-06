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Osmaniye'de 58 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce 01-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 979 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 58'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğünce yayıplan yazılı açıklama aynen şöyle:

"İlimizde Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında “Yakalama Emri” tanzim edilen toplam (979) kişi yakalanmış, bunlardan (58) şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda (8 Adet) Tabanca, (10 Adet) Av Tüfeği, (4 Adet) Kuru Sıkı Tabanca, (12 Adet) Bıçak, (36,4 Gram) Eroin Maddesi, (329,18 Gram) Esrar Maddesi, (32,4 Gram) Metamfetamin Maddesi, (7 Adet) Extacy Hap, (54 Kök) Kenevir, (28.560 Paket) Kaçak Sigara, (1 Adet) Sahte 50 TL, (1 Adet) Sahte Çek, (1 Adet) Tarihi Eser Özelliği Olan Kitap ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

Bugün 13:01 TSİ - Osmaniye 754 Okunma

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