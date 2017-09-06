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Vali Ömer Faruk Coşkun'dan Siyasi Partilerin İl Teşkilatlarına İade-İ Ziyaret

Vali Ömer Faruk Coşkun Siyasi Parti Osmaniye İl Teşkilatlarına iade-i ziyarette bulundu.

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Ziyaretlerine Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İl Teşkilatı ile başlayan Vali Coşkun, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatını ve Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye İl Teşkilatını ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Siyasi Partilerin İl Başkanları ve Teşkilat mensupları bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye için hep beraber, birlik ve dayanışma içinde çalışmanın önemini vurguladı. Hiçbir siyasi fark gözetmeksizin, kucaklayıcı bir anlayışla çalıştıklarını belirten Vali Ömer Faruk Coşkun, “Elimizdeki imkânları daha da çoğaltarak, ilimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmek için tüm gayretimizle çalışacağız” diye konuştu. Vali Coşkun, ziyaretlerinin sonunda, Siyasi Partilerin Osmaniye İl Teşkilatlarına çalışmalarında başarılar diledi.

MHP Osmaniye İl Başkanı Fahri Kuyulu, CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor teşkilatları adına Vali Coşkun'a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

Ziyaretleri sırasında çevre esnafı ile de sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, esnafların geçmiş bayramlarını kutladı.

Bugün 13:52 TSİ - Osmaniye 49 Okunma

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