İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaypak Köyünde ki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan baskın sonrasında 32 yaşındaki S.K.'ya ait evde eklentilerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 bin 250 gram kubar esrar maddesi, saksı içerisine ekili 1 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, biri otomatik olmak üzere 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.K.'nın, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Toprakkale 1 Nolu T Tipi Ceza Evi'ne teslim edildiği öğrenildi.
Bugün 12:22 TSİ- Osmaniye
Hasanbeyli'de köy evine uyuşturucu baskını
Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 250 gram kubar esrar maddesi, 1 kök ekli Hint keneviri ile 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
.
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
.