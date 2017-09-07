Başak Gazetesi
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Bugün 12:22 TSİ- Osmaniye

Hasanbeyli'de köy evine uyuşturucu baskını

Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 250 gram kubar esrar maddesi, 1 kök ekli Hint keneviri ile 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaypak Köyünde ki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan baskın sonrasında 32 yaşındaki S.K.'ya ait evde eklentilerinde arama yapan jandarma ekipleri 2 bin 250 gram kubar esrar maddesi, saksı içerisine ekili 1 kök kenevir bitkisi, 100 gram kenevir tohumu, biri otomatik olmak üzere 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.K.'nın, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Toprakkale 1 Nolu T Tipi Ceza Evi'ne teslim edildiği öğrenildi.

Bugün 12:22 TSİ - Osmaniye 627 Okunma

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