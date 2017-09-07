Kadirli Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısını Yaptı

Kadirli Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ın Başkanlığında yapılan Eylül ayı meclis toplantısı açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Tarhan, "Eylül ayı meclis toplantısında alacağımız kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Tarhan, Kadirli için hayırlı çalışmaların yapılması için toplantıya katılan Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Cömert, meclis üyelerine teşekkür etti.

Gündemdeki konularla ilgili maddelerin tek tek okunarak gerekli konuşmaların yapılmasının ardından oy çokluğu ile karara bağlandı.