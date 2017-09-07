İŞKUR, 100 Kişilik Girişimcilik Seçmesi Yaptı

4 grup 25’er kişi toplamda 100 kişilik 4 gün sürecek olan eğitimlerin Ticaret ve Sanayi Odasında verileceği belirtildi. İŞKUR Osmaniye İl Müdürlüğü ile Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi arasında düzenlenen protokol ile Aralık 2017 ayına kadar belli aralıklarla 25’er kişilik, 13 Grupta toplamda 325 kişilik daha “Girişimcilik” eğitim programları düzenlenecek.

KOSGEB’in mali desteklerinden faydalanmak ve yeni bir işletmeyi faaliyete geçirmek için Girişimcilik Eğitimini tamamlamak gerektiğini belirten İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, eğitime katılacak 100 kişiye hayırlı olsun dileklerini iletti. Altunkaynak, KOSGEB tarafından yeni kurulan bir işletme için kuruluş giderleri, elektrik, su, telefon, kira, makine, büro malzemeleri ve personel giderleri destekleri sağlanmakta olduğunu söyledi. 28 Eylül, 02 Kasım ve 30 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak olan Girişimcilik Programı seçmesi ile toplamda 13 grupta 325 kişiye daha Girişimcilik Eğitimleri verilecek. Girişimcilik eğitimine katılmak isteyenlerin İŞKUR İl Müdürlüğünden ve KOSGEB’ den detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi. İŞKUR toplantı salonunda düzenlenen seçme ve bilgilendirme toplantısına katılımcılar ile birlikte İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, İş ve Meslek Danışmanı İsmail Kural ve Mustafa Çobanoğlu katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE