Botaş'ın müdürlükten şefliğe düşürülmesine tepki var

Metin Dağlıoğlu yaptığı açıklamada; “Dörtyol’a AKP başta olmak üzere tüm siyasi partiler kör ve sağır bakmakta. Dörtyol’a yeni bir şeyler gelmesini ümit etmekten vaz geçtik, her gün bir parçamızı kesip kopartıyorlar. Büyükşehir deyip Payas beldemizi mahalle yapmak yerine ilçeye dönüştürüp bizden aldılar. Teknoloji fakültemizi aldılar. Hassa Tüneli deyip memleketi kandırdılar. Bu gün de Botaş Müdürlüğümüzü Şefliğe dönüştürüp tamamen etkisiz ve yetkisiz kılmak istiyorlar. Bizler Dörtyol’da yaşayan ve ticaret yapan insanlar olarak ilçemize sahip çıkmayan ve bunun hesabını sormayan tüm siyasilerden günü geldiğinde sandıklarda hesabını en ağır şekilde soracağız” dedi.

Dörtyol’daki sivil toplum kuruluşlarına da seslenen Metin Dağlıoğlu; “Bizler esnaflar olarak siyasilere olan güvenimizi yitirdik. Bağlısı olduğumuz odalarımızın bizlere ön ayak olmasını ve Botaş Müdürlüğünün şefliğe dönüştürülmesi konusunda ortak bir eylemi hayata geçirmelerini bekliyoruz. Gerekiyorsa elimizde pankartlarla Botaş İşletme Müdürlüğüne gidip günlerce orada beklemeyi göze alıyoruz. Botaş girişindeki tabelada Müdürlük yazmaya devam etmeli. Hatta Bölge Müdürlüğü yazılması için mücadele verilmeli.” Dedi.

Dörtyol’un bu güne kadar kaybettiklerini de sıralayan Metin Dağlıoğlu; “Bal Ligine takım çıkarttık; sahipsiz kaldı. Fakülte kurduk; İskenderun aldı. Hastane yapılacaktı; hayal oldu. Dörtyol Hassa’ya tünelle bağlanacaktı; olmadı. Botaş Müdürümüz vardı; adı şef oldu. Olan bir şey varsa o da Dörtyol’un analık çocuğu olduğudur” dedi.

Milli Ruhun Şahlandığı şehirde ruh kalmadığını belirten Metin Dağlıoğlu son olarak da tüm Dörtyollu hemşerilerini bu konuda tepki koymaya davet etti.

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol