Ümraniye Belediyesi Kış Spor Okulları Kayıtları Başladı!

10 yılı aşkın süredir her mevsime özel spor programlarında binlerce Ümraniyeliyi ağırlayan spor okulları, bu yıl da vatandaşları bekliyor.

Cemil Meriç Kültür Merkezi Spor Salonu; Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Spor Salonu, Mehmet Âkif Kültür Merkezi Spor Salonu ve Namık Kemal Kültür Merkezi Spor Salonu’nda hafta içi ve hafta sonu 10:00-16:00 arası kadınlar ve 17:00-22:00 arası erkekler için fitnessın yanı sıra; haftanın bazı günleri verilecek step ve plates derslerini de içeren Kış Spor Okulları’nda çocuklar da unutulmadı. Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Futbol, Karateile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Spor Salonu’nda verilecek Jimnastik ve Tekvando dersleriyle çocuklar kış aylarında da hem dinç kalacak hem de eğlenecek.

Ümraniye Belediyesinin, ilçedeki vatandaşların kış mevsiminde de spor faaliyetlerine devam etmesi için düzenlediği etkinliklere kayıt olmak için kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafla ilgili kültür merkezlerine başvurmak gerekiyor. İletişim için:

Cemil Meriç Kültür Merkezi Spor Salonu: 0216 612 68 96

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Spor Salonu: 0216 508 20 72

Mehmet Âkif Kültür Merkezi Spor Salonu: 0216 520 24 32

Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu: 0216 612 48 90

Namık Kemal Kültür Merkezi Spor Salonu: 0216 335 84 51