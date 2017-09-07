Eski Belediye Binası Nihayet Satıldı

Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 54 ada 1 parselde bulunan 1.516 m2 yüz ölçümlü arsa ile birlikte bina daha önce üç defa 19 milyon 800 bin Türk Lirası muhammen bedel ile satışa çıkartılmıştı.

7 Eylül 2017 Perşembe günü saat 14.00’te basına ve kamuoyuna açık bir şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi kapsamında 22 milyon 500 bin Türk Lirası muhammen bedel ile satışa çıkartıldı.

Osmaniye Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ihalede taşınmazı 22 milyon 550 bin Türk Lirası bedel ile Türkiye çapından faaliyet gösteren kurumsal firma olan EVKUR Yükselen Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi almaya hak kazandı.

İhale Osmaniyem Radyo Televizyonu (ORT) tarafından canlı olarak yayınlandı.