Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 22:07 TSİ- Osmaniye

Bayram Kadir Tüylü'ye Adana Büyük Şehir'de anlamlı görev

Osmaniye-Kadirli ve Ceyhan'da görev yapan ve en son Adana Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken emekli olan, Bayram Kadir Tüylü, Adana Büyük Şehir Zabıta Daire Başkanlığına atandı.

BÜYÜT

Görev yaptığı her yerde halkın büyük sevgi ve ilgisini kazanan, çalışkanlığı ile herkesin takdirini toplayan emekli Emniyet Müdürü Bayram Kadir Tüylü'yü Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü çok önemli bir göreve getirdi.

Adana Büyük Şehir Belediyesi Zabıra Daire Başkanlıpına atanan Bayram Kadir Tüylü, aldığı bu önemli görevi kesinlikle layıkı ile yapacak bir şahsiyettir. Çünkü emniyet müdürlüğü döneminde de çalışkanlığı gözlerden kaçmıyordu. Adana gibi çok önemli bir şehirde özellikle emniyet kökenli birinin güvenlikle ile ilgili bir birimde görevlendirilmesi oldukça güzel bir gelişmedir. Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ediyoruz.

Dün 22:07 TSİ - Osmaniye 241 Okunma

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