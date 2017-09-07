Bayram Kadir Tüylü'ye Adana Büyük Şehir'de anlamlı görev

Görev yaptığı her yerde halkın büyük sevgi ve ilgisini kazanan, çalışkanlığı ile herkesin takdirini toplayan emekli Emniyet Müdürü Bayram Kadir Tüylü'yü Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü çok önemli bir göreve getirdi.

Adana Büyük Şehir Belediyesi Zabıra Daire Başkanlıpına atanan Bayram Kadir Tüylü, aldığı bu önemli görevi kesinlikle layıkı ile yapacak bir şahsiyettir. Çünkü emniyet müdürlüğü döneminde de çalışkanlığı gözlerden kaçmıyordu. Adana gibi çok önemli bir şehirde özellikle emniyet kökenli birinin güvenlikle ile ilgili bir birimde görevlendirilmesi oldukça güzel bir gelişmedir. Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ediyoruz.