OKÜ'de Bahçeli'nin adı neden yok?

Diğer hizmetlerinin yanısıra şehrimize bir üniversite kazandırılması için büyük çabalar gösterdiği hepimizin malumudur.

Ülkemiz geneline baktığımızda ülkeye hizmet eden üst düzey siyasetçilerin hemen hepsinin adı üniversitelere verilmiştir. Örneğin;

İsparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi,

Zonguldak’da Bülent Ecevit Üniversitesi,

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi,

Kayseri’de Abdullah Gül Üniversitesi,

Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi,

Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi,

Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,

Ankara’da Turgut Özal Üniversitesi bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak maddi destek sağlayan kişiler adın çok sayıda üniversite bulunmaktadır.

Üzülerek belirtelim ki, şehrimiz üniversitesine adı konmayan Sayın Devlet Bahçeli’nin adı Üniversitemizin bir salonuna bile verilmemiştir. Bu ayıp bir an önce giderilmelidir.

Mevcut Rektörün siyasi eğiliminin Devlet Bahçeli adına soğuk olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca Üniversite Senatosunun alınacak böyle bir karara bırakınız tepki koymayı destekleyeceğini düşünüyoruz.

İlk aşamada sayın Rektör Murat Türk’ten Osmaniye’nin beklentisi bu yöndedir. Diğeri ise Üniversitemizin adının Devlet Bahçeli Üniversitesi olarak değiştirilmesi için senatodan öneri kararı aldırıp Başbakanlığa takdim etmeleridir.