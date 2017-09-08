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Dün 23:33 TSİ- Osmaniye

Osmaniye 252. Şehidini de Bingöl'de Verdi

Terörle mücadeleye Türkiye'nin en çok şehit veren vilayeti olan Osmaniye 252. şehidini de maalesef Bingöl'de verdi.

Bingöl'de terör örüğütü PKK mensupalrı ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Osmaniyeli Astsubay Mustafa Sefa Gök şehit düştü. Gece gece çok üzüntülüyüz. Karahaber çok tez ve zamansız geldi. Başınsaolsun Osmaniyem...

Dün 23:33 TSİ - Osmaniye 625 Okunma

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