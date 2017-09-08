Bingöl'de terör örüğütü PKK mensupalrı ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Osmaniyeli Astsubay Mustafa Sefa Gök şehit düştü. Gece gece çok üzüntülüyüz. Karahaber çok tez ve zamansız geldi. Başınsaolsun Osmaniyem...
Dün 23:33 TSİ- Osmaniye
Osmaniye 252. Şehidini de Bingöl'de Verdi
Terörle mücadeleye Türkiye'nin en çok şehit veren vilayeti olan Osmaniye 252. şehidini de maalesef Bingöl'de verdi.
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