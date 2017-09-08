CHP Belen ilçe başkanı adayları değişiyor mu?

HP Hatayın 15 İlçesinde kongreye giderken CHP Belen İlçe Başkanlığından sürpriz bir açıklama geldi. İlçe Başkanı Fevzi Yükselin parti binasında yaptığı basın açıklamasında daha ilçe başkanlığı için adaylığını açıklamadığını belirtirken kimsenin kışkırtmasıyla da aday olmayacağını söyledi. CHPnin Hataydaki mevcut ilçe başkanları içerisinde en uzun süreli görevinde olan YÜKSELin ilçe başkanlığı için daha adaylığımı açıklamadım. yönündeki konuşmaları kulislerde konuşulurken diğer bir yandan da ilçe Başkanı A. Necdet YENİKALEyi mi destekliyor söylentileri kulağımıza geliyor. Eğer hal böyleyse yapılan açıklamalardan sonra CHP Belen İlçe Başkanlığına tek adayın Necdet YENİKALE olduğu anlaşılabilir