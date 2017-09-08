Başak Gazetesi
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Dün 23:47 TSİ- Osmaniye

Vali Coşkun, Gazi Piyade Er Bekir Kaya’yı Evinde Ziyaret Etti

Vali Coşkun, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Suluca Köyünde yapılan arazi arama tarama çalışmaları PKK mensupları tarafından önceden yerleştirilen patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucunda yaralan Piyade Er Bekir Kaya’yı evinde ziyaret etti.

Vali Coşkun’un ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun,Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Aykut Bulut veTürkiye Harp Malulü Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube BaşkanıDurmuş Öksüzde bulundu.

Gazimiz ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, gazimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazilerimize ve şehitlerimizin ailelerine Devletimizin her daim destek olduğunu belirten Vali Coşkun, “Biz de gazilerimizi ve şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gazi Piyade Er Bekir Kaya, Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Dün 23:47 TSİ - Osmaniye 19 Okunma

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