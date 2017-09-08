Başak Gazetesi
34° OSMANİYE
Dün 23:48 TSİ- Osmaniye

Ağustos'ta 508 araca 61 bin lira ceza

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ağustos ayındaki trafik kontrollerinde kurar ihlali yapan 508 araca 61 bin 564 lira para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili olarak, trafik birimleri tarafından abartı egzozdan 44 araca 8 bin 756 TL, engelli yerine park eden 110 araca 20 bin 240 TL., çift Sıra park eden 354 araca 32 bin 568 TL olmak üzere toplam 508 araca 61 bin 564 TL para cezası tatbik edildiği, 148 araç, 115 motosiklet ve 27 elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği kaydedildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 23:48 TSİ - Osmaniye 17 Okunma

.

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

.

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 604
Eski Belediye Binası Nihayet Satıldı mask

Eski Belediye Binası Nihayet Satıldı

Hasanbeyli'de köy evine uyuşturucu baskını mask

Hasanbeyli'de köy evine uyuşturucu baskını

Osmaniye 252. Şehidini de Bingöl'de Verdi mask

Osmaniye 252. Şehidini de Bingöl'de Verdi

OKÜ'de Bahçeli'nin adı neden yok? mask

OKÜ'de Bahçeli'nin adı neden yok?

Bayram Kadir Tüylü'ye Adana Büyük Şehir'de anlamlı görev mask

Bayram Kadir Tüylü'ye Adana Büyük Şehir'de anlamlı görev

İŞKUR, 100 Kişilik Girişimcilik Seçmesi Yaptı mask

İŞKUR, 100 Kişilik Girişimcilik Seçmesi Yaptı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 604

YÜKLENİYOR