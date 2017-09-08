Ağustos'ta 508 araca 61 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili olarak, trafik birimleri tarafından abartı egzozdan 44 araca 8 bin 756 TL, engelli yerine park eden 110 araca 20 bin 240 TL., çift Sıra park eden 354 araca 32 bin 568 TL olmak üzere toplam 508 araca 61 bin 564 TL para cezası tatbik edildiği, 148 araç, 115 motosiklet ve 27 elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği kaydedildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE