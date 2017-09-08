Başak Gazetesi
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Dün 23:50 TSİ- Osmaniye

Bocce Milli Takım Seçmelerine Osmaniye'den 2 Sporcu

Ankara'da yapılacak Balkan Bocce Petank Milli Takım seçmelerine Osmaniye'den 2 sporcu davet edildi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan balkan Bocce Petank şampiyonası Gençler,Kadınlar ve Erkekler Milli Takım seçmeleri 09-10 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek. Teklerde Yıldız ve Gençlerde ilk 16, Altın Noktada ilk 8, Takımlarda ilk 8 derecede yer alan sporcular, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek bocce milli takım kadrosunu oluşturulacak. Seçmelere Osmaniye'yi temsilen 2 sporcu davet edildi. Gençler kategorisinde, Muhammed İzzet Gelegen ve Seyhan Samar milli takıma girebilmek için mücadele edecek. Sporculara Osmaniye Bocce İl Temsilcisi ve Bocce Antrenörü Nesrin Börklüce eşlik edecek. Milli Takım Kadrosuna seçilen sporcular 29 Eylül- 1 Ekim 2017 tarihlerinde Bulgaristan Sofya'da yapılacak olan Balkan Petank Şampiyonasına katılacak.

Dün 23:50 TSİ - Osmaniye 24 Okunma

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