Ak Parti Toprakkale İlçe Ahmet Özkan güven tazeledi

Toprakkale Ata Restauranta gerçekleştirilen Ak Parti Toprakkale İlçe Teşkilatı 6.Olağan Kongresine Ak Parti İl Başkanı Hamza Tor, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Ak Parti Osmaniye Eski Milletvekili Adayı Mehmet Remzi Coşkun, Ak Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cavit, Bahçe Belediyesi Başkanı İbrahim Baz,Toprakkale Mhp İlçe Başkanı Sami Demir, Toprakkale Mhp İl Genel Meclis Üyesi Musa Doğan,Ak Parti Toprakkale Belediye Meclis Üyesi Hakan Uyduran, Toprakkale Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Daşöz, Toprakkale Mhp Eski Belediye Başkan Adayı Güney Akgül,Toprakkale Yörükleri Dernek Başkanı Kemal Karalar, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Muhasebe Müdürü Mali Müşavir Musa Gönül, Ak Parti İl, İlçe, Belde Teşkilatı Başkanları İl Genel Meclis Üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri Kadın Kolları ve çok sayıda partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Başkanı Koordinatör Eski Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı Güvenç tarafından kongrenin gündem maddeleri okunarak delegeler tarafından oylandı. Yapılan açılış ve protokol konuşmalarının ardından Ak Parti Toprakkale İlçe Teşkilatı Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Bekirhan Uyutmaz tarafından Gelir-Gider Hesap Raporları ise Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Çatal tarafından okunarak ayrı ayrı oylandı. Yönetim Kurulu ibra edildikten sonra geçilen seçimlerde divan kurulunu tek aday listesi verildi. Tasnif Komisyonu oluşturulmasının ardından, yapılan seçimlerde ise 415 Delegenin oyununun tamamını alan mevcut İlçe Başkanı Ahmet Özkan, yeniden başkan seçilerek üyeler nezdinde güven tazeledi. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Bekirhan Uyutmaz, Ahmet Kelbekli, Ali Akman, Suat Deniz, İbrahim Talan, Beyazıt Uyduran, Ahmet Yılmaz, Hüseyin İlbeği, İsmail Aba, Mehmet Tok, Ahmet Özden, Mehmet Aydınlıoğlu, Emine Ayna ve Mehmet Tellioğlundan oluştu. Yeniden İlçe Başkanı Olan Ahmet Özkan Yaptığı Teşekkür Konuşmasında; Bizi bu göreve tekrar layık gördüğünüz için yönetim kurulum adına sizlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu göreve layık olur, ilçemiz için başarılı hizmetlere imza atmaya devam ederiz. Sevgili dava arkadaşlarım, ilçe kongremizin, teşkilatımız, partimiz, ülkemiz ve bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün yol arkadaşlarımızı muhabbetle Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin” dedi. Ak Parti Toprakkale İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresine, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş birer kutlama mesajı gönderdi.

HABER : AYKUT DABAN - TOPRAKKALE