Vali Coşkun'dan uyuşturucuyla mücadeleye destek çağrısı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda yapıldı. Merkez mahalle ve köy muhtarları, okul aile birlikleri başkan ve üyelerinin de katıldığı toplantı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sünbül tarafından yapılan sunum ile başladı. Sünbül yaptığı sunumda; il genelinde 582 okul bulunduğunu ifade ederek, il geneli öğrenci sayısının ise 125 Bin 79 olduğunu söyledi. İlimizde öğrencilerin güvenliği için okullarda alınan önlemler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar konusunda da bilgi veren Mehmet Sünbül, il genelinde 412 okulda güvenlik kamerası olduğunu, kamera bulunmayan okulların kent güvenlik sistemine entegrasyonu için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Vali Ömer Faruk Coşkun toplantının, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okulların güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler konusunda bilgilendirme yapılması ve katılımcılar ile istişarede bulunulması amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Vali Coşkun, sözlerinin sonunda, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi. Muhtarlar ve okul aile birliği temsilcileri söz alarak görüş ve önerilerini ifade ettiler. Toplantı sonunda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, beyan edilen öneri ve taleplerin değerlendirmeye alınacağını ve yapılan değerlendirme sonucunda imkân dâhilinde olanların gerçekleştirilmesi yönünde gayret gösterileceğini söyledi. Toplantıda dile getirilen, okul çevresi güvenliği konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Coşkun, alınması gereken tüm tedbirlerin alınacağını kaydetti. Vali Coşkun, okul güvenliği konusunda özellikle muhtarlar ve okul aile birlikleri üyelerinden hassasiyet ve duyarlılık beklediğini de ifade ederek, öğrencilerin güvenliği konusunda ortak çalışma yürütülmesinin şart olduğunu belirtti. Uyuşturucu madde ile mücadele konusunda da aynı işbirliğinin gerekliliğini vurgulayan Vali Coşkun, güvenlik güçlerinin bu konuda çok ciddi bir çalışma yürüttüklerinin altını çizerek tüm vatandaşlardan bu mücadeleye destek vermelerini istedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE