Başak Gazetesi
34° OSMANİYE
Bugün 14:50 TSİ- Osmaniye

Vali Coşkun, muhtarlarının talep ve sorunlarını dinledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, merkez köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Coşkun’un yanı sıra Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hacı Ali Büber, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, toplantının muhtarların sorun ve taleplerinin alınması için düzenlendiğini ifade ederek, dile getirilen talep ve sorunların değerlendirmeye alınacağını ve yapılan değerlendirme sonucunda, öncelik acil olanlar olmak üzere, imkânlar ölçüsünde çözüm için gayret gösterileceğini kaydetti. İlimizdeki tüm vatandaşlarımızın en iyi koşullarda yaşamalarını arzu ettiklerini ifade eden Vali Coşkun, imkânlar elverdiğince bu hedefi gerçekleştirme yönünde çalışıldığını söyledi. Toplantının devamında muhtarlar söz alarak eğitim, sağlık, yol, su ve diğer konularda sorun ve taleplerini dile getirdiler. Toplantıda muhtarlar tarafından sorulan sorular Vali Coşkun ve ilgili kurum müdürleri tarafından yanıtlandı. Toplantı sonunda konuşan Vali Coşkun toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek, “Önümüzdeki süreçte hem mahalle hem de köy muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmeyi planlıyoruz. Sorunları ve talepleri konuşarak, birlikte çözüm arayacağız. Ayrıca köylerimizi ve mahallelerimizi de ziyaret ederek sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarımızı dinlemek istiyoruz. Sorunlarımızı elbirliği çözmeye ve eksiklerimizi gidermeye çalışalım." diye konuştu. Toplantı, Vali Coşkun’un kapanış konuşması ile son buldu.

Bugün 14:50 TSİ - Osmaniye 7 Okunma

.

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

.

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 602
Osmaniye 252. Şehidini de Bingöl'de Verdi mask

Osmaniye 252. Şehidini de Bingöl'de Verdi

Eski Belediye Binası Nihayet Satıldı mask

Eski Belediye Binası Nihayet Satıldı

Hasanbeyli'de köy evine uyuşturucu baskını mask

Hasanbeyli'de köy evine uyuşturucu baskını

OKÜ'de Bahçeli'nin adı neden yok? mask

OKÜ'de Bahçeli'nin adı neden yok?

Bayram Kadir Tüylü'ye Adana Büyük Şehir'de anlamlı görev mask

Bayram Kadir Tüylü'ye Adana Büyük Şehir'de anlamlı görev

İŞKUR, 100 Kişilik Girişimcilik Seçmesi Yaptı mask

İŞKUR, 100 Kişilik Girişimcilik Seçmesi Yaptı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 602

YÜKLENİYOR