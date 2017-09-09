Arı ve Buzağı Desteği Başvuruları Başladı

Müdür Sağlam, başvuruların 22 Eylül'de sona ereceğini kaydetti. Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı, en az 30 en fazla 1000 adet arılı kovana sahip Arıcılar Birliği ve Bal Üreticileri Birliği üyesi arıcılara arılı kovan başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacağını belirten Sağlam, "Desteklemeden yararlanmak isteyen arıcılarımız şahsen veya üyesi olduğu birliği aracılığı ile İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Arıcı kayıtlı olduğu il ilçe dışında müracaat edecek ise arılarının bulunduğu yerdeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine arı konaklama belgesi ve veteriner sağlık raporu ile birlikte başvurabileceklerdir. Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, yetiştirici üretici örgütü üyesi arıcılara, damızlık ana arı ve ana arı adedince Damızlık Ana arı için 40 TL, Ana Arı için 15 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu kapsamda yetiştiricilerin Bakanlığımızca üretim izni verilen, aktif üretim yaptığını beyan eden, damızlık ana arı ve ana arı yetiştiriciliği talimatnamelerine göre kontrolü yapılarak Arıcılık Kayıt Sisteminde destekleme amaçlı aktif hale getirilmiş işletmelerden satın alınan damızlık ana ve ana arılara ait faturalarla beraber 20 ekim günü mesai bitimine kadar şahsen veya üyesi olduğu birliği aracılığı ile İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir." dedi. Ayrıca 2017 yılında doğan, doğduğu işletmede 4 ay 120 gün kalmış ve Şap, LSD ve Brusella sadece dişilere aşıları yapılmış olan buzağılara ise 350-550 TL arası destekleme ödemesi yapılacağını söyleyen İbrahim Sağlam şöyle devam etti: "Destekleme kapsamında ilk başvuru dönemi 05 eylül 1 ekim tarihleri arasında, ikinci başvuru dönemi 01 Kasım 2017-31 Aralık 2017 tarihleri arasında ve son başvuru dönemi 01 nisan 2018 - 01 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu dönemlerin herhangi birinde başvuru yapan yetiştiricilerimizin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Destekleme için yetiştiricilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği ve S.S.Hay-Koop. Birliği üyelerinin üyesi oldukları birliğe, hiç bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise bizzat İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmektedir. Herhangi bir birlik üyesi olup, şahsen İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuran yetiştiricilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır"

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE