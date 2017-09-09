Başak Gazetesi
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Bugün 14:55 TSİ- Osmaniye

Erzin CHP Teşkilatı 94 . Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı.

CHP nin kurulşunun 94. Yıl dönümüde ülke düzeyinde kutlamalar yapılırken Hatay Erzin CHP içe teşkilatıda 94. Yıl dönümünün kutlamasının Cumhuriyet meydanında ar taaürk anıtaın çelenk koyarak kutladı.

Cunhuriyet meydanındaki Atatürk anıtının önündeki kutlama törenine CHP ilçe başkanı H Osman Özdemir, başk yrd.kazım Güven,Şahay Özgür, Şenay Özsoy,Meryem Kılıç CHP belediye meclis üyesi Nermin Danış,,kadın kolları başkanı Dilek Mert ve yönetim kurulu üyeleri iştirak ettiler.

Kutlama töreni Ataya saygı duruşu ve istklal marşı okunarak başladı daha sonra ilçe başkanı Özdemir ve kadın koları başkanı Dilek Mert tarafından Atatürk anıtına çelenk koyularak tören sona erdi.

HaberAdil COŞKUNER-Erzin

Bugün 14:55 TSİ - Osmaniye 2 Okunma

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