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Şehit Astsubay Mustafa Sefa Kök'e Göz Yaşlarıyla Veda Ettik

Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'de şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök, memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bingööl'ün Adaklı İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'de şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök, memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Helikopterle Osmaniye'ye getirilen şehidin cenazesi, Şehit Piyade Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası'ndan cenaze aracı ile alınıp ilk olarak helallik alınmak üzere Merkeze bağlı Dervişli Köyü'ndeki baba evine götürüldü. Burada, şehit Astsubay Kök için helallik alındı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutunu gören Anne Döndü, Baba Reha, kız kardeşleri Fatma, Merve ve eşi 8 aylık hamile Yasemin Kök ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı köy mezarlığındaki meydana getirildi. Törene katılan binlerce kişi tekbirler getirdi. Şehidin tabutuna sarılan kardeşi Merve Kök ise "Emanetine sahip çıkacağız abim" diyerek ağladı. Güçlükle ayakta durabilen baba Reha Kök taziyeleri kabul ederken, Anne Döndü Kök ise alana sedye ile getirildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naşı gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Şehidin 1 yıl önce dünya evine girdiği, 5 yıllık asker olduğu, daha önce Tokat'ta görev yaptığı ve yaklaşık 1.5 ay önce Bingöl'e tayin olduğu bildirildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 18:20 TSİ - Osmaniye 99 Okunma

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